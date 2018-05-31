ريهام عبد الغفور: لا أفكر في المنافسة والأهم القيام بواجبي

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها لا تفكر فى المنافسة إطلاقا، وأهم ما تركز فيه هو الدور التى تقدمه وتقوم بواجبها على أجمل وجه وتحرص على تقديمه بضمير وبذل أقصى جهد ممكن حتى ينال إعجاب جمهورها.





وأضافت أن تركيزها الشديد في تجسيد وانفعالات الشخصية، التي قدمتها في مسلسل "الرحلة"، والتي أثرت بشكل مباشر على وجدانها وأصبحت مكتئبة طول الوقت.





تشارك ريهام، بمسلسل "الرحلة" وتدور أحداثه حول فكرة "القدر"، وما يفعله فى حياة الإنسان، والظروف والأزمات التى يتعرض لها البشر، وما هو مصيره فى حالة تحدى قدره حيث تجتمع 6 شخصيات فى رحلة طائرة متجهة إلى لبنان، وتتوالى الأحداث، وانتهى حسام على من تصوير أسبوعين كاملين من أحداث العمل حتى الآن، على أن ينتهى من الديكورات الأولى أواخر الشهر الجارى على أقصى تقدير.





مسلسل "الرحلة 710" بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مى سليم، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال محمد مهران، وآخرون، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.