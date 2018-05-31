خاص.. استياء بين لاعبي المصري بسبب "التوأم"

يعيش لاعبو النادي المصري حالة من عدم الرضاء وذلك بسبب النظام التدريبي والمعسكرات الكثيرة التي يفرضها التوأم طوال الوقت.

وتحدث أكثر من لاعب لمراسل الفجر الرياضي عن التعامل غير اللائق من جانب التوأم والتعدي بالألفاظ والتعنت فى المعسكرات التي تبعد اللاعبين عن أسرهم طوال الوقت.

وحاول أكثر من لاعب الهروب من النادي المصري والانضمام لأي فريق أخر، ولكن تعنت التوأم بشكل مستمر ورفضهم رحيل أي لاعب وضع اللاعبين تحت ضغط كبير وإرغامهم فى الاستمرار مع الفريق البورسعيدي رغما عنهم.