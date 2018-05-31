حلقة 14 من "كلبش 2" تحقق 4 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب (فيديو)

حققت الحلقة الـ14 من مسلسل "كلبش 2"، الذي يعرض حصريًا على قناة الحياة، 4 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.





"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، للمنتج تامر مرسي.



