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الأهلي: النصف مليار جنيه لا يشمل حقوق البث التليفزيوني

الخميس 31/مايو/2018 - 01:38 ص
الأهلي: النصف مليار جنيه لا يشمل حقوق البث التليفزيوني
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أكد أن حقوق الرعاية التي حصلت عليها شركة «ِصِلَة»، اليوم، مقابل نصف مليار جنيه، لا تشمل حقوق البث التليفزيوني، وهناك مزايدة خاصه بالبث، سيتم البت فيها السبت القادم.

ونجحت إدارة النادي في مضاعفة عقد الرعاية بعدما حصلت شركة صلة الرياضية على حقوق رعاية النادي لمدة ٤ سنوات قادمة مقابل نصف مليار جنيه..جاءت هذه الخطوة بعد الدراسة التسويقية الكاملة التي قام بها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وتم طرح كراسة الشروط دون أن تشمل حقوق البث أو الحقوق الإعلانية على أسوار النادي.


حضر جلسة البت المالي ممثلا عن النادي كلا من خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة ومحمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي ومحمد جابر مدير المشتريات وعصام سراج الدين مدير التسويق ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.


يذكر أن عقد الرعاية السابق كان يقضي بحصول الأهلي على ٢٣١ مليون جنيه


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