ضبط أمين مخازن استولى على أبواش حريق بملبغ 41 ألف جنيه في سوهاج

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج من ضبط أمين مخازن بالوحدة المحلية لحي الكوثر لقيامه بالاستيلاء علي جزء من العهدة المسلمة له "أبواش حريق"، والتزوير والتلاعب فـي الدفاتر الخاصة بالمخازن واختلاس تلك الأدوات، وبلغت قيمتها 41.895 جنيه.



وتم ضبط "صلاح ا ا م" 57 عامًا أمين مخازن بالوحدة المحلية لحي الكوثر، ويقيم بناحية الصوامعه شرق دائرة مركز أخميم، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 213 إداري مركز قسم الكوثر لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.

