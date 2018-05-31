وزيرة الثقافة عن نتاج ورشة "ابدأ حلمك": ستعمم بكل المحافظات بدءًا من الصعيد (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء الأربعاء عرض "مدد" نتاج ورشة "ابدأ حلمك" للشباب التي يتبنها البيت الفني للمسرح من خلال مسرح الشباب وذلك بحضور الفنان اسماعيل مختار رىيس البيت والمخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب ومدربي الورشة.





وأشادت وزير الثقافة بمواهب شباب الورشة واثنت على العرض المتميز الذي قدموه وقالت إن الطاقات الإيجابية لهؤلأ الشباب تعبر عن مواهب حقيقية وأكدت أن مصر ستظل قلعة للفكر والإبداع ومنارة للمسرح العربي بهم، وطالبت بتفعيل الورشة في كل المحافظات المصرية من خلال خطة طويلة المدى علي ان تبدأ بمحافظات الصعيد.





وأكد المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب أن الفرقة تقدم عرضين هما نتاج ورشة الغناء والموسيقى وورشة الرقص بورشة مسرح الشباب هما عرض "مدد"، والعرض الآخر هو "الليلة الكبيرة" الذي يعمل عليه شباب الورشة، العرضين من إخراج أحمد طه.





ووجه المخرج أحمد طه الشكر لوزيرة على حضورها اليوم موضحًا أن الورشة بدات منذ ٥ شهورو تقدم ٥٠٠٠ شاب وفتاة ووقع اختيارنا على ١٠٠ منهم وما نقدمه اليوم ليس عرضًا مسرحيًا بمفهومه العادي ولكن نقدم ناتج الورشة حيث تدرب الشباب على كافة نواحي العملية المسرحية وكل الإرتجالات من تأليف الشباب، فهم من بنوا العرض وهذا النتاج هو جهدهم.





وأضاف أن المجموعة الثانية من الشباب تعمل على اوبريت الليلة الكبيرة الذي سيقدم خلال الايام القادمة.