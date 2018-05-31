إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب الخلاف على محل تجاري بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم إثر نشوب مشاجرة بين طرفين بشارع صلاح سالم الغربي ببندر المنشاة بسبب خلاف بينهم على ملكية محل، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز المنشأة، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول مصطفى أحمد عبد العال 17 عامًا طالب، وخالد فوزي السيد 45 عامًا نجار، والسيد فوزي السيد 50 عامًا نجار، وخالد عصام فوزي 11 عامًا طالب، وطرف ثان حسن حامد أحمد 50 عامًا موظف، وحسان حسن حامد 24 عامًا عامل.



تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم اتهم كل منهم الآخر بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المذكورة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7381 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.

