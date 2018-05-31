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بالوتيلي: لم أقتنع بـ"نيس" لكن نضجت كثيرًا

الخميس 31/مايو/2018 - 01:25 ص
بالوتيلي: لم أقتنع بـنيس لكن نضجت كثيرًا
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منى العوضي
 

 

اعترف ماريو بالوتيلي، أنه لم يقتنع في البداية بالانتقال إلى نادي نيس الفرنسي، لكن الآن يفكر في الاستمرار في النادي وأنه اكتسب خبرات ونضج كثيرًا.

 

قال بالوتيلي، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "عندما فكرت في الانضمام لنادي نيس كنت أريد اللعب والتدرب بشكل جيد للعودة والظهور مرة أخرى، لم أكن أفكر حقًا فيما يمكن أن أفعله مع الفريق".

 

أضاف: "هذا الموسم، بدأت أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا، وأعتقد أنه عندما تشعر باللياقة البدنية يمكنك فعل كل شيء، أنا أب الآن، ولدي طفلين ولدي حياة هادئة لقد نضجت كثيرًا هنا".

 

كما تابع: "لأكون صريحًا في السنة الأولى التي جئت فيها إلى هنا لم أكن مقتنعًا أبدًا، لم أعرف ماذا كنت سأقدم للنادي، أشكر رئيس نيس على إيمانه بي".

 

وأوضح: "المستقبل؟ أنا لا أفكر في ذلك، لا أريد أن أفكر كثيرًا، لأكون صريحًا لا أعرف أي شيء عن مستقبلي".

 

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