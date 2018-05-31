إعلامية: صورة المرأة بمسلسلات رمضان بها إرهاب.. وناقد يرد



وشددت في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على أن صورة السيدة التي تخون زوجها، وتخون أخيها، كما يعرضها مسلسل "أيوب" لا تمثل المرأة المصرية.



من جانبه، رد الناقد الفني، محمود قاسم، قائلا إن صورة المرأة في المسلسلات الرمضانية بها الكثير من الجوانب الإيجابية، وأفضل من صورة الرجل، لافتا إلى أن معظم القصص التي ترويها الدراما، مأخوذة من صفحات الحوادث في الجرائد.

قالت الإعلامية بسنت محمود، إن المرأة في الدراما الرمضانية تظهر بشكل به "إسفاف وإرهاب" لصورة المرأة المصرية.