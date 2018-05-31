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حوريه فرغلي عن أهم أمنياتها: "نفسي أحققها قبل ما أموت"

الخميس 31/مايو/2018 - 01:15 ص
حوريه فرغلي عن أهم أمنياتها: نفسي أحققها قبل ما أموت
حوريه فرغلي
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مريانا يوسف
 
قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها لا تعمل وفقًا لخطة فنية فهي تصطفي أعمالها حسب السيناريو أولًا.

وكشفت حورية، خلال استضافتها ببرنامج "صد رد" المذاع علي راديو "إينرجي"، عن أهم أمنياتها الفنية بأن تجسد شخصية الملكة "حتشبسوت" في عمل تاريخي، مضيفة: "نفسي أعمل كده قبل ما أموت'.

يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي كان من خلال مسلسل "دكتور أمراض نسا" في رمضان الماضي، كما حصدت لقب ملكة جمال مصر عام 2007.
المزيد عن: حورية فرغلي حتشبسوت الملكة حتشبسوت
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