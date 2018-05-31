الأسيوطي يكشف تفاصيل انتقال مهند لاشين إلى الأهلي





اعترف مصدر مسؤول بنادي الأسيوطي بحصول النادي الأهلي على توقيع مهند لاشين منذ ما يقرب من شهر.

وتابع المصدر: اتفقنا مع الأهلي على إتمام صفقة مهند لاشين، وسنحصل على 13 مليون بالإضافة ل10% من إعادة البيع، وكان من المفترض الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي اليوم لكن لظروف طارئة تم التأجيل".

وكشف: "علاء عبدالصادق عضو لجنة الكرة بالأهلي كان يقود المفاوضات ولكنه اعتذر عن لقاء مسؤولي الأسيوطي اليوم بسبب مرض والدته وتم تحديد موعد جديد سيكون غدًا أو بعد غد".