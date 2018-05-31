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الأسيوطي يكشف تفاصيل انتقال مهند لاشين إلى الأهلي

الخميس 31/مايو/2018 - 01:12 ص
الأسيوطي يكشف تفاصيل انتقال مهند لاشين إلى الأهلي
مهند لاشين
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علي نبوي
 


اعترف مصدر مسؤول بنادي الأسيوطي بحصول النادي الأهلي على توقيع مهند لاشين منذ ما يقرب من شهر.

 

وتابع المصدر: اتفقنا مع الأهلي على إتمام صفقة مهند لاشين، وسنحصل على 13 مليون بالإضافة ل10% من إعادة البيع، وكان من المفترض الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي اليوم لكن لظروف طارئة تم التأجيل".

 

وكشف: "علاء عبدالصادق عضو لجنة الكرة بالأهلي كان يقود المفاوضات ولكنه اعتذر عن لقاء مسؤولي الأسيوطي اليوم بسبب مرض والدته وتم تحديد موعد جديد سيكون غدًا أو بعد غد".

المزيد عن: مهند لاشين كورة كرة رياضة الاهلي الاسيوطي
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