ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يضاعف عقد الرعاية ويحصل على نصف مليار جنيه

الخميس 31/مايو/2018 - 01:06 ص
الأهلي يضاعف عقد الرعاية ويحصل على نصف مليار جنيه
طباعة
أحمد جمال وعلي نبوي
 

 

نجحت إدارة النادي في مضاعفة عقد الرعاية بعدما حصلت شركة صلة الرياضية على حقوق رعاية النادي لمدة ٤ سنوات قادمة مقابل نصف مليار جنيه..جاءت هذه الخطوة بعد الدراسة التسويقية الكاملة التي قام بها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وتم طرح كراسة الشروط دون أن تشمل حقوق البث أو الحقوق الإعلانية على أسوار النادي.

 

حضر جلسة البت المالي ممثلا عن النادي كلا من خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة ومحمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي ومحمد جابر مدير المشتريات وعصام سراج الدين مدير التسويق ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.


يذكر أن عقد الرعاية السابق كان يقضي بحصول الأهلي على ٢٣١ مليون جنيه

 

المزيد عن: كورة كرة رياضة حقوق الرعاية الخطيب الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 2:10:01 AM