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شاهد بث مباشر لمسلسل "سك على إخواتك"mbc masr HD

الخميس 31/مايو/2018 - 01:05 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل سك على إخواتكmbc masr HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "سك على إخواتك" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"سك على إخواتك" بطولة علي ربيع، هنا الزاهد، سلوى خطاب، كريم عفيفي، وتدور الأحداث حول شاب بسيط ريفي، تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجأة ثروة ضخمة، ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية الجديدة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية الطريفة.


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