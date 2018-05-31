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مدير أمن الإسكندرية يجري جولة مفاجئة في قسم سيدي جابر (صور)

الخميس 31/مايو/2018 - 01:05 ص
مدير أمن الإسكندرية يجري جولة مفاجئة في قسم سيدي جابر (صور)
مدير أمن الإسكندرية في قسم سيدي جابر
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دينا حسن- محمد رجب
 
أجرى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، جولة مفاجئة على قسم شرطة سيدي جابر.
 
وتأكد "الشريف" من يقظة الخدمات والظهور بالمظهر الانضباطي اللائق وحسن معاملة المواطنين المترددين علي القسم.

كما تأكد من تنفيذ خطة التأمين الموضوعة على أكمل وجه، واجتمع في نهاية الجولة  مع الضباط والافراد بالقسم وتوعيتهم بالظروف الراهنة التي تم بها البلاد والتنبيه عليهم باليقظه التامة أثناء الخدمة.
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