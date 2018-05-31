مدير أمن الإسكندرية يجري جولة مفاجئة في قسم سيدي جابر (صور)



كما تأكد من تنفيذ خطة التأمين الموضوعة على أكمل وجه، واجتمع في نهاية الجولة مع الضباط والافراد بالقسم وتوعيتهم بالظروف الراهنة التي تم بها البلاد والتنبيه عليهم باليقظه التامة أثناء الخدمة.

وتأكد "الشريف" من يقظة الخدمات والظهور بالمظهر الانضباطي اللائق وحسن معاملة المواطنين المترددين علي القسم.