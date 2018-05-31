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صفوت النحاس: بيت الزكاة يعالج ويعلم ويوفر مساكن للفقراء

الخميس 31/مايو/2018 - 01:11 ص
صفوت النحاس: بيت الزكاة يعالج ويعلم ويوفر مساكن للفقراء
الدكتور صفوت النحاس
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داليا الحسين
 
قال الدكتور صفوت النحاس، أمين بيت الزكاة والصدقات، إن بيت الزكاة يعالج ويعلم ويوفر مساكن للفقراء، إضافة إلى معالجة مشكلة الصرف صحي في بعض القري.

وتابع "النحاس"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن بيت الذكاء يعالج أيضا مشكلة الغارمين الذى تتراوح مديونياتهم من 10 إلى 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن معظم الغارمين يدفعون تلك الأموال على زواج أولادهم.

ولفت أمين بيت الزكاة والصدقات إلى أن البيت يهتم بتيسير الزواج على الفقراء، لافتا إلى أنه تم إنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية في مستشفى الأزهر التخصصي، وعالج نحو 40 ألف حالة.
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