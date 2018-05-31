"التعليم" تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية





وأعلنت الوزارة على الرابط الرسمي للتقديم على موقعها الرسمي، وحصلت "الفجر" على شروط وآليات الالتحاق، حيث أكدت أنه يمكن التقديم للطفل عن طريق الرقم القومي لولى الأمر، ويمكن الاستعانة بأكثر من رغبة.



وأتاحت الوزارة أيضا فرصة تعديل الرغبات فى نفس الفترة التي يمكن التقديم فيها، وشددت الوزارة على كتابة العنوان بشكل مفصل لأن الاختيار سيكون على أساسه.



وقالت الوزارة إنه حال تعثر ولى الأمر في استخدام الموقع الإلكترونى يمكن أن يتوجه إلى المدرسة التي يريد التقديم فيها، ومعه صورة من شهادة الميلاد للطفل مميكنة، والشهادة الأصلية للإطلاع عليها، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.



وقالت الوزارة، إنه يتاح لولى الأمر الاطلاع على المدرسة التي تم قبول نجله فيها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص به، ويلزم ولى الأمر بالتوجه الى المدرسة لتسليم الملف الورقي لفصحه.



للإطلاع على رابط التقديم.. للإطلاع على رابط التقديم.. اضغط هنا ..

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التسجيل الالكترونى للصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية فقط للعام الدراسى 2019/ 2018.