وزير الرياضة: أنا زملكاوي.. وتجاوزات رئيس النادي سبب عدم حضوري المباريات
الخميس 31/مايو/2018 - 01:57 ص
جهاد جمال
قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن النيابة العامة مخولة بالتحقيق في أزمة الزمالك الأخيرة والحجز على أمواله، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل في تلك المشكلة، متابعًا: "لا توجد أي إشكالية في محاسبة أي مخالف".
وأضاف عبدالعزيز، خلال حوار تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن أزمة الزمالك لم تثار إعلاميًا قبل شهر مارس الماضي رغم أنها منذ فترة، مستكملًا: "تجاوزات رئيس النادي في حقي سبب عدم حضوري المباريات".
وأكد وزير الرياضة أنه زملكاوي، متابعًا: "لن أرد على التجاوزات التي صدرت في حقي".
وأضاف عبدالعزيز، خلال حوار تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن أزمة الزمالك لم تثار إعلاميًا قبل شهر مارس الماضي رغم أنها منذ فترة، مستكملًا: "تجاوزات رئيس النادي في حقي سبب عدم حضوري المباريات".
وأكد وزير الرياضة أنه زملكاوي، متابعًا: "لن أرد على التجاوزات التي صدرت في حقي".