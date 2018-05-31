وزير الرياضة: أنا زملكاوي.. وتجاوزات رئيس النادي سبب عدم حضوري المباريات



وأضاف عبدالعزيز، خلال حوار تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن أزمة الزمالك لم تثار إعلاميًا قبل شهر مارس الماضي رغم أنها منذ فترة، مستكملًا: "تجاوزات رئيس النادي في حقي سبب عدم حضوري المباريات".



وأكد وزير الرياضة أنه زملكاوي، متابعًا: "لن أرد على التجاوزات التي صدرت في حقي".



قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن النيابة العامة مخولة بالتحقيق في أزمة الزمالك الأخيرة والحجز على أمواله، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل في تلك المشكلة، متابعًا: "لا توجد أي إشكالية في محاسبة أي مخالف".