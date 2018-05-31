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وزير الرياضة: أنا زملكاوي.. وتجاوزات رئيس النادي سبب عدم حضوري المباريات

الخميس 31/مايو/2018 - 01:57 ص
وزير الرياضة: أنا زملكاوي.. وتجاوزات رئيس النادي سبب عدم حضوري المباريات
خالد عبدالعزيز
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جهاد جمال
 
قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن النيابة العامة مخولة بالتحقيق في أزمة الزمالك الأخيرة والحجز على أمواله، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل في تلك المشكلة، متابعًا: "لا توجد أي إشكالية في محاسبة أي مخالف".
 
وأضاف عبدالعزيز، خلال حوار تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن أزمة الزمالك لم تثار إعلاميًا قبل شهر مارس الماضي رغم أنها منذ فترة، مستكملًا: "تجاوزات رئيس النادي في حقي سبب عدم حضوري المباريات".

وأكد وزير الرياضة أنه زملكاوي، متابعًا: "لن أرد على التجاوزات التي صدرت في حقي".
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