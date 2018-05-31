عاجل.. اعرف نتيجتك بـ"رقم الجلوس" الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الفيوم
الخميس 31/مايو/2018 - 12:38 ص
تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، وستظهر النتيجة في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس، عقب اعتمادها من الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم.
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة الفيوم اضغط هنا
المزيد عن: نتيجة الفيوم الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الاعدادية الفيوم نتيجة الاعدادية نتائج امتحانات محافظة الفيوم ظهور نتيجة الإعدادية رقم جلوس رقم الجلوس الفيوم اليوم الفيوم الاعدادية الفيوم الاسم ورقم الجلوس اخبار محافظة الفيوم اخبار الفيوم اليوم اخبار الفيوم