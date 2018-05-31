عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" على موقع مديرية التعليم بمحافظة الفيوم





تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، وستظهر النتيجة في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس، عقب اعتمادها من الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم.





لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة الفيوم اضغط هنا



