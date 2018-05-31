اليوم.. انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية





تُجرى الانتخابات على اللجان النقابية العمالية بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، وذلك في التاسعة من صباح اليوم الخميس.









وتشهد مختلف المؤسسات الصحفية القومية منافسة شرسة بين المرشحين، كما أغرقت لافتات المرشحين مداخل المؤسسات، وامتدت لافتات المرشحين بمؤسسة الأهرام وأخبار اليوم للشوارع المحيطة للمباني.





ومن المقرر أن تُنهي اللجان أعمال التصويت في الخامسة مساءً، على أن يتم تجميع صناديق كل مؤسسة، لتبدأ عملية الفرز ثم إعلان النتائج.