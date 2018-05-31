أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 30/5/2018: شائعة اكتمال بدر رمضان وكواليس جلسة أداء السيسي اليمين الدستورية
الخميس 31/مايو/2018 - 01:29 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - جهاد جمال - نع
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - جهاد جمال - نعيم يوسف - داليا الحسين - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
الأرصاد الجوية: انتظروا صيفا شديد الحرارة (فيديو)
قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سيبدأ في 21 يونيو والتنبؤات تشير لكونه سيكون أكثر حرا عن الصيف الماضي.
لجنة الفتوى بالأزهر ترد على شائعة اكتمال بدر رمضان (فيديو)
أكد صالح عبدالحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن هناك حملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في الثوابت والقطعيات في الدين الإسلامي، وذلك تعليقا على شائعة اكتمال بدر رمضان وبدء الصيام في وقت غير صحيح.
علي جمعة يوضح حكم إلحاق الأضرحة بالمساجد (فيديو)
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حكم إلحاق الأضرحة بالمساجد.
أمين الفتوى عن الصيام بدون صلاة: "كأنك يا أبوزيد ماغزيت" (فيديو)
أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن: "الصيام بدون صلاة كأنك يا أبوزيد ماغزيت، فإذا كانت صلاة واحدة من الصلوات الخمسة وهى صلاة العصر، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله".
محمد السبكي: عادل إمام أرخص نجم في مصر (فيديو)
أكد المُنتج محمد السبكي، أنه يتمنى العمل مع النجم عادل إمام، معقبًا أن العائق في الورق وليس في الأموال، متابعًا: "عادل إمام أرخص نجم في مصر، وبالنسبالي أشتغل مع عادل إمام مضمون ليا".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
الأرصاد الجوية: انتظروا صيفا شديد الحرارة (فيديو)
قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سيبدأ في 21 يونيو والتنبؤات تشير لكونه سيكون أكثر حرا عن الصيف الماضي.
لجنة الفتوى بالأزهر ترد على شائعة اكتمال بدر رمضان (فيديو)
أكد صالح عبدالحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن هناك حملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في الثوابت والقطعيات في الدين الإسلامي، وذلك تعليقا على شائعة اكتمال بدر رمضان وبدء الصيام في وقت غير صحيح.
علي جمعة يوضح حكم إلحاق الأضرحة بالمساجد (فيديو)
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حكم إلحاق الأضرحة بالمساجد.
أمين الفتوى عن الصيام بدون صلاة: "كأنك يا أبوزيد ماغزيت" (فيديو)
أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن: "الصيام بدون صلاة كأنك يا أبوزيد ماغزيت، فإذا كانت صلاة واحدة من الصلوات الخمسة وهى صلاة العصر، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله".
محمد السبكي: عادل إمام أرخص نجم في مصر (فيديو)
أكد المُنتج محمد السبكي، أنه يتمنى العمل مع النجم عادل إمام، معقبًا أن العائق في الورق وليس في الأموال، متابعًا: "عادل إمام أرخص نجم في مصر، وبالنسبالي أشتغل مع عادل إمام مضمون ليا".
وكيل البرلمان: "السيسي" سيلقي خطابًا عقب أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب
أكد رئيس مجلس النواب، أن الرئيس السيسي سيلقي خطابًا عقب أدائه اليمين الدستورية بالبرلمان.
أنيسة حسونة: لا أملك القدرة المادية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة
قالت الكاتبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها لا تملك القدرة المادية والتجربة بالشارع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
بعد رشوة "التموين".. برلماني يطالب الوزير بالاستقالة: "مش عارف صابر على إيه"
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن وزير التموين كان عليه أن يتقدم باستقالته بعد القبض على مسؤولين محاطين به بتهمة تلقي رشوة، معقبًا: " كان المفروض ميكونش موجود في الوزارة من امبارح، أنا مش عارف هو صابر على إيه".
وكيل البرلمان يكشف تفاصيل جلسة أداء "السيسي" اليمين الدستوري
قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون تاريخية لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية داخل البرلمان لأول مرة، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب في انتظار الرئيس وحضوره لأداء القسم.
أحمد موسى: مباريات كأس العالم ستذاع مجانًا على القنوات السعودية
كشف الإعلامي أحمد موسى أن مباريات كأس العالم مجانا على القنوات السعودية، موضحا أن السعودية ستدفع تكلفة بث مباريات كأس العالم من أجل الجمهور العربي.
أكد رئيس مجلس النواب، أن الرئيس السيسي سيلقي خطابًا عقب أدائه اليمين الدستورية بالبرلمان.
أنيسة حسونة: لا أملك القدرة المادية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة
قالت الكاتبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها لا تملك القدرة المادية والتجربة بالشارع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
بعد رشوة "التموين".. برلماني يطالب الوزير بالاستقالة: "مش عارف صابر على إيه"
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن وزير التموين كان عليه أن يتقدم باستقالته بعد القبض على مسؤولين محاطين به بتهمة تلقي رشوة، معقبًا: " كان المفروض ميكونش موجود في الوزارة من امبارح، أنا مش عارف هو صابر على إيه".
وكيل البرلمان يكشف تفاصيل جلسة أداء "السيسي" اليمين الدستوري
قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون تاريخية لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية داخل البرلمان لأول مرة، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب في انتظار الرئيس وحضوره لأداء القسم.
أحمد موسى: مباريات كأس العالم ستذاع مجانًا على القنوات السعودية
كشف الإعلامي أحمد موسى أن مباريات كأس العالم مجانا على القنوات السعودية، موضحا أن السعودية ستدفع تكلفة بث مباريات كأس العالم من أجل الجمهور العربي.