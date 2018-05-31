صلة السعودية تفوز برعاية النادي الأهلي لـ4 سنوات

فازت شركة صلة السعودية، الراعية للنادي الأهلي، بحقوق رعاية النادي الأحمر ل4 سنوات مقبلة مقابل 480 مليون جنيه، وذلك خلال المزايدة التي أجريت اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة.

وأقيمت اليوم فعاليات الجلسة الخاصة بمزايدة رعاية النادي الأهلي، وشارك فيها ثلاث شركات مؤسسة الأهرام، وشركة بريزنتيشن، وشركة صلة الرياضية.





وحضر الجلسة ممثلا عن النادي الأهلي كلٌ مِن خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد جابر مدير المشتريات، وعصام سراج الدين مدير التسويق، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.

ونجحت صلة في الفوز برعاية الأهلي لأربع سنوات مقبلة، حيث كان عرضها الأكبر من الناحية المالية ب 480 مليون جنيه، مقابل 458 لوكالة الأهرام للإعلان و400 لشركة برزنتيشن.