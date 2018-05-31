كوبر يكشف.. أكثر ما يقلقه.. وماذا يتبقى للمنتخب قبل مونديال روسيا

كشف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن أكثر ما يقلقه قبل انطلاق كأس العالم في روسيا.

وقال كوبر في حوار للموقع الرسمي لاتحاد الكرة : " ما أستطيع أن أقوله اليوم في هذا الشأن هو أن أدعو من كل قلبي .. ربنا يستر .. أتمنى أن تنتهي كل الأمور على خير، ولا نتفاجأ بأي شئ يعكر صفو إعدادانا".

أضاف كوبر:" نحن نعيش كل لحظة متبقية لنا على كأس العالم مواقف تحمل ضغوطا كبيرة .. حساسية المرحلة التي نمر بها هي أكثر ما يقلقني ، فالخطأ البسيط اليوم لا يغتفر ، وفي أيام وأوقات أخرى قد يمر دون أن يتوقف عنده أحد".

تابع كوبر :" أمور فنية كثيرة تتبقى .. أبرزها محاولة إيجاد حالة من التوازن دفاعيا وهجوميا ، والحمد لله لدينا الحماس الكبير والرغبة الأكيدة لإنجاز ذلك ، والإرادة القوية في أي مشاكل فنية نواجهها ونثق في أننا سنحلها".