الألتراس وشهيدة الحجاب أبرز أحداث حلقة 12 من "فوق السحاب"

سلطّ مسلسل "فوق السحاب"، عدة قضايا مهمة وشائكة، ومن هذه القضايا أزمة الألتراس ومشجعي كرة القدم مع رؤساء الأندية، والتي انتشرت في مصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال الشخصية التي يجسدها الفنان الشاب توني ماهر، والذي يظهر في دور "كاريكا"، واحتكاكه المستمر برئيس أحد أندية كرة القدم الكبرى، ويطلق عليه اسم "مرسي"، ويجسده الفنان القدير محمد التاجي.





ومن القضايا التي طرحها المسلسل، قضية مقتل شهيدة الحجاب مروة الشربينى، والتى قتلت فى حادث موجع فى عام 2009 فى ألمانيا، ووقتها حدثت ضجة كبيرة، ليحال الجانى البالغ من العمر 32 عامًا، وتندلع مظاهرات أثناء تشييع جنازتها شارك فيها مئات المصريين والعرب المسلمين أمام مجلس البلدية بألمانيا، وقد ظهرت هذه القضية فى الحلقة الـ 12 من المسلسل، والمعروض حصريا على شبكة قنوات on، بعد قتل الشخصية التى تجسدها الفنانة هبة عبد الغنى، والتى من المفترض أنها ضمن أحداث المسلسل تقيم بمدينة بودابست بدولة المجر، وهناك تلتزم بحجابها وتعاليم الدين الإسلامى، وهو ماجعلها تواجه مشاكل مستمرة هناك مع بعض الأشخاص المتطرفين هناك، ضد الإسلام والحجاب.





وفى نهاية الحلقة الـ12 من مسلسل "فوق السحاب"، للنجم هانى سلامة، شهدت أحداث الحلقة قيام تاليا "ستيفانى صليبا" بإبلاغ زعيم المافيا يوسى بأن ماندو "هانى سلامة" سافر إلى شقيقته وفاء بالمجر، وبالفعل أرسل يوسى رجالا لقتل ماندو ولكنه استطاع الهروب منهم.





وعرفت وفاء ماندو على صديقتها المقربة مروة "هبة عبد الغنى" والتى أقامت قضية ضد أحد الأشخاص المتعصبين فى المجر لخلعه حجابها بالقوة، وذهبت وفاء مع ماندو إلى مروة للوقوف بجوارها فى قضيتها بالمحكمة، وهناك كانت الفاجعة وهى قيام المتهم بالهجوم عليها وطعنها أكثر من طعنة وحاول ماندو إنقاذها ولكنه تفاجأ بما حدث.





مسلسل "فوق السحاب"، يعرض حصريا على شبكة قنوات ON E، وهو من بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى الفونس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.