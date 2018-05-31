كوبر يقيم وديات منتخب مصر ويتحدث عن الشئ الأهم قبل المونديال
تحدث هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن الوديات التي خاضها الفراعنة
استعداد لكأس العالم في روسيا
وقال كوبر في حوار للموقع الرسمي لاتحاد الكرة : "على مستوى النتائج
كنت بالفعل اتمنى تحقيق الفوز، خاصة في مباراة الكويت".
أضاف كوبر:"لكن هناك جوانب عديدة أخرى قد لا تكون مرئية
للآخرين أعتقد أننا نحقق على مستواها نتائج طيبة".
تابع كوبر :" ربما يكون الحديث في هذا الجانب عن المراحل التي مر بها الإعداد ، كل مرحلة على حدة ، في الفترة التي نتواجد فيها حاليا، أهم شئ عندي أن ينتهي كل تمرين بدون إصابة، هذا في حد ذاته هدف قوي وأمل سعيد ، ونحن نحاول بالفعل أن نغطي كل التفاصيل حتى ولو كانت صغيرة بكل عناية واهتمام ، في التغذية والأحمال وقياس القوة البدنية ، مثل التدريب الخططي والإعداد البدني ، نحاول أن يكون كل شئ مدروس ووفق أحدث علوم التدريب المتشعبة ، وللأمانة فلم يبخل علينا اتحاد كرة القدم ومدير المنتخب بكل ما طلبناه وتعاقدوا مع خبرات كبيرة في هذا المجال".