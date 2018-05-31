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عاجل.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم بـ"رقم الجلوس"

الخميس 31/مايو/2018 - 12:12 ص
عاجل.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم بـرقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، وستظهر النتيجة في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس، عقب اعتمادها من الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة الفيوم اضغط هنا

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