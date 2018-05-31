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مكرم محمد: الإعلام دون ثقافة 'سطحي'.. والإرهاب مشكلة حقيقية

الخميس 31/مايو/2018 - 12:12 ص
مكرم محمد: الإعلام دون ثقافة 'سطحي'.. والإرهاب مشكلة حقيقية
جانب من الندوة
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ميسون أبو الحسن
 

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام دون ثقافة يعنى إعلام سطحي، والثقافة لا تنفع دون إعلام، مؤكدًا أن الإرهاب مشكلة حقيقية تحتاج عدة أوجه، منها التدخل الاجتماعي والفكري، وتغيير شامل في حياتنا، لتكون حياة ثقافية مختلفة.



وأضاف خلال مشاركته بندوة للمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "تفعيل الثقافة في مكافحة التطرف والإرهاب"، أنه رغم ما تعرضت له البلاد، لكن من حظ حظنا أن مصر صمدت فى المعركة، كما أن الأطراف المناهضة، أصبحت دون وزن ولا قوة.


وأشار "مكرم"، إلى أننا في وقت يزداد فيه احتياجنا للترابط بين الثقافة والإعلام في خطة مشتركة بين المجالين، للقضاء على الإرهاب، مطالبًا بأن ندرك اختلافات وصعوبات بعضنا البعض.


وشدد "مكرم" على أن معادلة القوى في منطقة الشرق الأوسط تغيرت، وأصبح لإيران وحزب الله دورًا مؤثرًا في المنطقة، لافتًا إلى مفهوم الأمن العربي أصبح مفهومًا مخترقًا وضعيفًا، خاصةً أن هناك دولاً بها مناطق مُحتلة من تركيا وإيران.


وتابع: من الضروري تحقيق الترابط الوثيق بين الإعلام والثقافة، مؤكدًا أن تلك النظرة مُعطياتها صعبة، وتحتاج لخطة عمل تشمل مصلحة الوطن.


جاءت الندوة بمقر المجلس بدا الأوبرا، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشُعب واللجان الثقافية بالمجلس.
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