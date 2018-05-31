كوبر: إصابة صلاح؟ سقف طموحاتي في كأس العالم بلا حدود

تحدث هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومدى تأثير ذلك على الفراعنة في كأس العالم.

وقال كوبر في حوار للموقع الرسمي لاتحاد الكرة : "إصابة صلاح .. حسنا ، فلازلت عند الآمال نفسها والطموحات نفسها ، ولا يمكن أبدا أن أتخلى عنها ، ولا يمكن أن أكون مدربا وتتمكن مني الظروف حتى ولو كانت ظروفا طارئة".

أضاف كوبر:" الإصابات واردة الحدوث في كرة القدم ، ولذلك كان كلامي دائما عن الفريق وعن جماعية العمل رغم أهمية صلاح بالنسبة لنا جميعا ، لكن حماسنا وطموحنا كما هو، ثقة في قدرتنا على التغلب على أي صعوبات تواجهنا".