عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها، بنشر رابط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، وستظهر النتيجة في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الخميس، عقب اعتمادها من الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم.



