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"كوبر" يعلق على إصابة محمد صلاح

الأربعاء 30/مايو/2018 - 11:58 م
كوبر يعلق على إصابة محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 


تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر،المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن إصابة الدولي المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

 

وقال هيكتور كوبر في حوار للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم :" لم أتأثر بأنباء إصابة محمد صلاح ومازلت أملك نفس الآمال والطموحات في منافسات كأس العالم ولن أتخلى عنها أبداً".

 

وأضاف:" لا يمكن أن أكون مدربا وتتمكن مني الظروف حتى ولو كانت ظروفا طارئة ، فالإصابات واردة الحدوث في كرة القدم" .

 

اختتم:" ولذلك كان كلامي دائما عن الفريق وعن جماعية العمل رغم أهمية صلاح بالنسبة لنا جميعا ، لكن حماسنا وطموحنا كما هو، ثقة في قدرتنا على التغلب على أي صعوبات تواجهنا".

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