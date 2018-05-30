مكرم محمد يشارك بندوة 'تفعيل الثقافة في مكافحة التطرف' بالأوبرا





شارك الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بندوة للمجلس الأعلى للثقافة، اليوم، تحت عنوان "تفعيل الثقافة في مكافحة التطرف والإرهاب"،





وقال "مكرم" في كلمته، إنه من الضروري تحقيق الترابط الوثيق بين الإعلام والثقافة، مؤكدًا أن تلك النظرة مُعطياتها صعبة، وتحتاج لخطة عمل تشمل مصلحة الوطن.









جاءت الندوة بمقر المجلس بدا الأوبرا، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشُعب واللجان الثقافية بالمجلس.