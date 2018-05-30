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عاجل.. رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم

الأربعاء 30/مايو/2018 - 11:50 م
عاجل.. رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الفيوم، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، وستظهر النتيجة في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الخميس، عقب اعتمادها من الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة الفيوم اضغط هنا

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