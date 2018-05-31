خبير اقتصادي: الدولة سترفع الدعم عن المواد البترولية نهائيا نهاية 2019
الخميس 31/مايو/2018 - 12:41 ص
كساب أحمد
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الدين المحلي والخارجي وصل العام الماضي لـ108% من الناتج المحلي الإجمالي، والحدود الآمنة للدين تصل لـ60%.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن التوقعات تشير لهبوط الدين إلى 91% من الناتج المحلي العام القادم، وهذا مؤشر جيد.
ولفت إلى أن الدولة سترفع الدعم عن المواد البترولية بشكل نهائي في نهاية عام 2019، اما الكهرباء فسيتم رفع الدعم في عام 2022.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن التوقعات تشير لهبوط الدين إلى 91% من الناتج المحلي العام القادم، وهذا مؤشر جيد.
ولفت إلى أن الدولة سترفع الدعم عن المواد البترولية بشكل نهائي في نهاية عام 2019، اما الكهرباء فسيتم رفع الدعم في عام 2022.