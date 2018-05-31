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خبير اقتصادي: الدولة سترفع الدعم عن المواد البترولية نهائيا نهاية 2019

الخميس 31/مايو/2018 - 12:41 ص
خبير اقتصادي: الدولة سترفع الدعم عن المواد البترولية نهائيا نهاية 2019
الدكتور فخري الفقي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الدين المحلي والخارجي وصل العام الماضي لـ108% من الناتج المحلي الإجمالي، والحدود الآمنة للدين تصل لـ60%.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن التوقعات تشير لهبوط الدين إلى 91% من الناتج المحلي العام القادم، وهذا مؤشر جيد.

ولفت إلى أن الدولة سترفع الدعم عن المواد البترولية بشكل نهائي في نهاية عام 2019، اما الكهرباء فسيتم رفع الدعم في عام 2022.
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