خبير اقتصادي: الموازنة ستحقق فائضا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة في العام المقبل هدفها تعزيز النمو لكي يصل لـ5.8%، وخفض العجز لـ8.4 % بواقع يزيد عن 1.5%، وهذا مؤشر طيب، خاصة أن نسبة العجز كانت تصل لـ13.5% في عام 2013.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الموازنة الأولية ستحقق فائض بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الفائض سيستخدم في سداد الدين العام، وهذا تطور هام.

