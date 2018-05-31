خبير اقتصادي: الموازنة ستحقق فائضا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي
الخميس 31/مايو/2018 - 02:57 ص
كساب أحمد
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة في العام المقبل هدفها تعزيز النمو لكي يصل لـ5.8%، وخفض العجز لـ8.4 % بواقع يزيد عن 1.5%، وهذا مؤشر طيب، خاصة أن نسبة العجز كانت تصل لـ13.5% في عام 2013.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الموازنة الأولية ستحقق فائض بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الفائض سيستخدم في سداد الدين العام، وهذا تطور هام.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الموازنة الأولية ستحقق فائض بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الفائض سيستخدم في سداد الدين العام، وهذا تطور هام.