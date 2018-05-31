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خبير اقتصادي: الموازنة ستحقق فائضا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي

الخميس 31/مايو/2018 - 02:57 ص
خبير اقتصادي: الموازنة ستحقق فائضا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي
الدكتور فخري الفقي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة في العام المقبل هدفها تعزيز النمو لكي يصل لـ5.8%، وخفض العجز لـ8.4 % بواقع يزيد عن 1.5%، وهذا مؤشر طيب، خاصة أن نسبة العجز كانت تصل لـ13.5% في عام 2013.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الموازنة الأولية ستحقق فائض بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الفائض سيستخدم في سداد الدين العام، وهذا تطور هام.
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