أكاديمي: هناك معايير مزدوجة من قبل مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنَّ هذه المَعايير المُزدوجة الذي يَتعامل معها مجلس الأمن، لافتًا إلى أنه لا نتوقع خيرًا في إنه يُمكن أنْ يحدث نوعًا من الانفراجة بصورة أو بأخرى.





وأضاف "فهمي"، أنَّ: "أظن أنَّ هذا المجلس بِهذه الحالة من السيطرة الأمريكية عليه تُقوض أركان التنظيم الدولي بأكمله، وأنَّ الأخطر في القادم هو أنَّ الإدارة الأمريكية ربما تَستثمر التوقيات المُقبلة لإطلاق مَشروع سلام من جانب واحد إما أنْ يَقبله الفلسطينيون وإما أن يرفضوه، هذا هوَ الأخطر في هذا التوقيت".





وأوضح "فهمي"، أنَّ المُقترح الكويتي هوَ بِالأصل مُقترح فلسطيني كانَ قد قدّمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، منذُ عدة أشهر في ما يَعرف بِاسم وضع الأراضي العربية المحتلة تَحت الحماية الدولية أو الائتمان الدولي، ثم تمَّ تطوير المقترح بحث يكون فيه لجان تحقيق مُتتالية، لكن لجان التحقيق لنْ تكون معنية فقط بالتحقيق في المُمارسات الإجرامية التي تَقوم بها إسرائيل في هذا التوقيت، إذ نحنُ نريد أن يكون هناك تحقيقًا شاملاً في قبل أحداث حرب غزة الأخيرة، وأنَّ مَا دعت إليه الكويت جُزءٌ من الكل، حيثُ نَحنُ نَتحدث عن منظومة كاملة للتعامل مع الوضع داخل الأراضي العربية المُحتلة وليس في غزة فقط.





كان مجلس الأمن الدولي، اجتمع اليوم الأربعاء، في جلسة طارئة بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة.



