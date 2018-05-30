أمير قطر يقيم مأدبة إفطار للعلماء ويحتفي بالقرضاوي في الدوحة





أقام أمير قطر، تميم بن حمد، مساء الأربعاء، مأدبة إفطار تكريما للعلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين بمناسبة شهر رمضان.





وأقيمت مأدبة الإفطار بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وظهر الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يجلس إلى جانب الأمير، في صور بثها الديوان على موقعه الإلكتروني.





كما أظهرت لقطات بثتها قناة "الريان" (شبة حكومية)، احتفاء أمير قطر بالقرضاوي خلال استقباله؛ حيث أقبل عليه بنفسه لإلقاء السلام عليه عند وصوله، وقام بتقبيل جبينه.





واعتاد أمير قطر سنويا إقامة مأدبة إفطار للعلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين.





ويحل رمضان هذا العام في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أسوا أزمة في تاريخها، بدأت 5 يونيو 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".





وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.



