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أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 30/5/2018

الأربعاء 30/مايو/2018 - 11:07 م
أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 30/5/2018
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلن "مبارك العصيمي" المتحدث باسم وزراة التعليم، عن عدد الوظائف التعليمية الشاغرة لهذا العام.

وزارة التعليم تعلن عن وظائف شاغرة جديدة

إغلاق جزئي لطريق "الطائف - الرياض"

السعودية توافق على تنظيم قانون لمكافحة جرائم التحرش

الأمن العام يوجه رسالة هامة لضيوف الرحمن

الإعلان عن وظيفة جديدة للمرأة السعودية

المزيد عن: وزارة التعليم جرائم التحرش اليوم الاربعاء المرأة السعودية السعودية اليوم الرياض اليوم الأمن العام أهم أخبار اليوم الأربعاء
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