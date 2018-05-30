أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 30/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلن "مبارك العصيمي" المتحدث باسم وزراة التعليم، عن عدد الوظائف التعليمية الشاغرة لهذا العام.