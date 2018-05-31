زي النهاردة بتاريخ 31 - 05 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 31 - 05 - 2018

** أحداث





* 1535 - انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها.





* 1910 - استقلال جمهورية جنوب أفريقيا.





* 1934 - الطائرات الإنجليزية تقصف مدينة السليمانية.





* 1934 - الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة.





* 1962 - إعدام أدولف أيخمان أحد مسؤولي ألمانيا النازية بعد محاكمته كمجرم حرب في إسرائيل.





* 1966 - أمير دولة الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوم أميري يقضي بتعيين الشيخ جابر الأحمد الصباح وليًا للعهد وذلك بعد مبايعته في مجلس الأمة.





* 1976 - مصر تطلب من جامعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية كعضو كامل بالجامعة.





* 1977 - مبايعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد في قطر.





* 2002 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم السابعة عشر والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.





* 2004 - تنفيذ حكم الإعدام بسعوديين وكويتي قاموا بإختطاف طفلة بالخامسة من عمرها وهتك عرضها ثم طعنها بالسكين وإخفاء معالم وجهها عن طريق التشويه وإجتثاث رأسها، وتعد الجريمة من أبشع الجرائم في الكويت.





* 2009 - تزكية جاسم الخرافي رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي ليتولى رئاسة المجلس للمرة الخامسة على التوالي وذلك بعد الجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الثالث عشر.





* 2009 - وفاة ميلفينا دين آخر الناجين من كارثة تيتانيك .





* 2010 - سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم سفن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة بقوات كوماندوز وباستخدام الرصاص الحي والغاز، وأدى الهجوم إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة 26 آخرين كانوا على متن سفن الأسطول، وتنديد دولي كبير على الهجوم.





* 2010 - الرئيس الألماني هورست كولر يستقيل من منصبه وذلك بعد الإدانة الواسعة التي تعرض لها بسبب تصريحات أطلقها حول الدور الاقتصادي والمالي لتدخل بلاده العسكري في أفغانستان.





* 2017 - مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 400 آخرين معظمهم مدنيون في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول.









** مواليد





* 1469 - الملك مانويل الأول، ملك مملكة البرتغال ال14.





* 1773 ـ لودفيغ تيك، كاتب ألماني.





* 1819 - والت ويتمان، شاعر أمريكي.





* 1883 - لاوري كريستيان ريلاندر، رئيس فنلندا.





* 1887 - سان جون بيرس، شاعر ودبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1960.





* 1911 - موريس آلياس، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1988.





* 1916 - برنارد لويس مؤرخ ومستشرق بريطاني أميركي.





* 1922 - دنهولم إليوت، ممثل إنجليزي.





* 1923 - رينيه الثالث، أمير موناكو.





* 1930 - كلينت إيستوود، ممثل ومخرج أمريكي.





* 1931 - جون روبرت شريفر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1972.





* 1945 - لوران غباغبو، رئيس كوت ديفوار.





* 1949 - يونس شلبي، ممثل مصري.





* 1953 - كفي عراقي، مغنية يمنية.





* 1954 - توماس مافروس، لاعب كرة قدم يوناني.





* 1961 - لي تومبسن، ممثلة أمريكية.





* 1962 - نوريكو هيداكا، ممثلة أداء صوتي يابانية.





* 1965 - بروك شيلدز، ممثلة أمريكية.





* 1968 - نهلة سلامة، ممثلة مصرية.





* 1976 - كولين فاريل، ممثل أيرلندي.





* 1985 - سهير القيسي، إعلامية عراقية.









** وفيات





* 1809 - جوزيف هايدن، موسيقي نمساوي.





* 1832 - إيفاريست جالوا، عالم رياضيات فرنسي.





* 1938 - الشيخ حمد المبارك الصباح، ابن الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت.





* 1962 - أدولف أيخمان، أحد مسؤولي ألمانيا النازية.





* 1976 - جاك مونو، عالم أحياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.





* 1983 - جاك دمبسي، ملاكم أمريكي.





* 1986 - جيمس رينوتر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.





* 2001 - فيصل الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية في السلطة الفلسطينية والمسؤول عن ملف القدس.





* 2006 - ريموند ديفيس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002.





* 2007 - عبد الرحمن العمري، معتقل سعودي توفي في سجن غوانتانامو.





* 2012 - فريد حبيب، سياسي لبناني.





* 2016 - محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو.









** أعياد ومناسبات



