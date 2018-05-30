ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية مع هدوء التوترات السياسية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف السياسية في إيطاليا، وبعد تقرير "البيج بوك".





وصعدت "وول ستريت" مع هدوء التوترات السياسية في إيطاليا على خلفية تدخل حركة "5 نجوم" لحل الأزمة في البلاد من خلال ترشيح وزير اقتصاد آخر غير الذي اعترض عليه الرئيس الإيطالي "سيرجو ماتاريلا".





كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقريره "البيج بوك" إلي أن معدلات التضخم تبدو ضعيفة، فيما ذكر أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة.





وجاء ارتفاع البورصة الأمريكية بالتزامن مع انتقاد الصين لاعتزام واشنطن الاستمرار في فرض التعريفات الجمركية على السلع الصينية خلال قائمة سيعلنها البيت الأبيض الشهر المقبل.





وقاد قطاع البنوك المكاسب في "وول ستريت" مع صعود أسهم "بيونج"، و"جي.بي. مورجان"، و"مورجان ستانلي" بأكثر من 1%.





وفي بيانات اقتصادية، تراجع عجز السلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما كشفت أخرى عن تباطؤ نمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الأول.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3% ليربح 306.3 نقطة، ويصل إلى 24667.7 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" إلى 2724.01 نقطة، بزيادة بلغت 1.3%، فيما ارتقع "ناسداك" بنحو 0.9% إلى 7462.4 نقطة.





وبحلول الساعة 8.15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7% إلى 94.118 دولار.