أنيسة حسونة: لا أملك القدرة المادية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

قالت الكاتبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها لا تملك القدرة المادية والتجربة بالشارع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.





وتابعت حسونة، خلال حوارها المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنها معينة في البرلمان، مضيفة أن الواقع أثبت أن هناك سيدات خاضوا تجربة النزول للشارع وخوض المنافسة وفازوا بمقاعدهم"بذراعهم".





وأضافت عضو مجلس النواب، أن البرلمان القادم سيشهد عدد كبير من السيدات تحت الـ 40 سنة وستكون فرصتهم أكبر نتيجة حماسهم لخوض المنافسة، مشيرة إلى أنها ستكون فخورة بأن تكون جزء من البرلمان، مضيفة، أثناء أداء القسم تذكرت والدي وكيف كان يدافع عن السيدات داخل القبة.







