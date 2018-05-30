وزارة التعليم تعلن عن وظائف شاغرة جديدة

أعلن "مبارك العصيمي" المتحدث باسم وزراة التعليم، اليوم الأربعاء، عن عدد الوظائف التعليمية الشاغرة لهذا العام.

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بلغ عدد الوظائف التعليمية في هذا العام 9817 وظيفةً ويجري العمل الآن مع وزارة الخدمة المدنية لتحديد موعد فتح بوابة التقديم إن شاء الله “.





يجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق اليوم، كشف حمد المنيف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية أنه قريبًا سيتم الإعلان خلال أسبوعين عن وظائف تعليمية جديدة.