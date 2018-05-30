ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرئيس السوري يقبل اعتماد سفيري العراق وكوريا الشمالية

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:58 م
الرئيس السوري يقبل اعتماد سفيري العراق وكوريا الشمالية
أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قبل الرئيس السوري بشار الأسد، أوراق اعتماد سفيري العراق وكوريا الشمالية الجديدين لدى دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" بأن الأسد، قبل أوراق اعتماد سعد محمد رضا سفيرا لجمهورية العراق، ومون جونغ نام سفيرا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) لدى دمشق.

واستقبل "الأسد"، السفيرين الجديدين كلا على حدة وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

هذا وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

المزيد عن: يقبل كوريا الشمالية سفيري العراق الرئيس السوري يقبل الرئيس السوري اعتماد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
4
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
2
x
03:00
0
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 11:10:14 PM