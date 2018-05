أفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم عن إغلاق أحد ضواحى لندن لدى قيام الشرطة البريطانية بمطاردة رجل مسلح قرب مدرسة إسلامية، كما طالبت السكان بالبقاء فى منازلهم.

وتمّ التقاط صوراً لرجال الشرطة، وهم يطاردون مسلح قرب مدرسة دار العلوم فى تشيزلورست، جنوب شرق لندن.

CHISLEHURST update: Searching continuing for a person suspected of having a gun seen in the Perry Street area around 5:20pm this evening. pic.twitter.com/aRAwhaigyT