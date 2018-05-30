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مقتل شخص وإصابة اثنين إثر حادث طعن في ألمانيا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:52 م
مقتل شخص وإصابة اثنين إثر حادث طعن في ألمانيا
أرشيفية
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وكالات
 
لقى شخص حتفه وأصيب آخران بعد حادث طعن في قطار فائق السرعة في شمال المانيا، حسبما أعلنت الشرطة الاتحادية مساء الأربعاء.

ويأتي هذا التأكيد بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجلا قام بطعن شخص آخر على متن قطار من هامبورج إلى فلنسبورج ، مدينة قريبة من الحدود الشمالية لألمانيا مع الدنمارك ، قتل برصاص ضابط شرطة.

وأفادت تقارير أن عناصر الشرطة حاولوا التدخل لمنع حادث الطعن ، وأن المشتبه به طعن أحدهم قبل أن يقوم الآخر بإطلاق النار عليه.

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