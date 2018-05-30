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غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية لحجب النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:55 م
غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية لحجب النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ
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سالى رضوان
 
خيم الغضب على طلاب وأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد حجب نتيجة الامتحانات التى اعتمدها محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى عصر اليوم بنسبة النجاح بلغت 83.7%، وعدم تمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم.

يذكر أنه تقدم للامتحان 97 ألف 859 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وحضر منهم 96 ألف و40 طالب وطالبة، ونجح منهم 8372 طالب وطالبه.
المزيد عن: طلاب الشهادة الاعدادية الدقهلية الإعدادية أخبار مصر
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