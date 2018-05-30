غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية لحجب النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ

خيم الغضب على طلاب وأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد حجب نتيجة الامتحانات التى اعتمدها محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى عصر اليوم بنسبة النجاح بلغت 83.7%، وعدم تمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم.



