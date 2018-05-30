لسوء سلوكها.. مقتل "مطلقة" خنقا على يد 5 من عائلتها في البدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل قتل مطلقة على يد شقيقها وأولاد عمها، حيث تبين قتلهم لها خنقا بسبب سوء سلوكها، بمركز البدرشين.





كان اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز البدرشين، بورود إشارة من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة، وتبين وجود حز حول الرقبة وأثار خنق.





وبانتقال قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عكاشة وكيل فرقة جنوب الجيزة، تبين أنها مطلقة، ومقيمة بالشوبك الغربي دائرة المركز، ووجود خلافات بينها وبين عائلتها لسوء سلوكها وخروجها المتكرر وعودتها للمنزل في وقت متأخر، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين شقيقها و4 من أولاد عمها، وقاموا بخنقها حتى لقيت مصرعها، وفروا هاربين.



