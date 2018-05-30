ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لسوء سلوكها.. مقتل "مطلقة" خنقا على يد 5 من عائلتها في البدرشين

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:54 م
لسوء سلوكها.. مقتل مطلقة خنقا على يد 5 من عائلتها في البدرشين
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل قتل مطلقة على يد شقيقها وأولاد عمها، حيث تبين قتلهم لها خنقا بسبب سوء سلوكها، بمركز البدرشين. 

كان اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز البدرشين، بورود إشارة من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة، وتبين وجود حز حول الرقبة وأثار خنق.

وبانتقال قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عكاشة وكيل فرقة جنوب الجيزة، تبين أنها مطلقة، ومقيمة بالشوبك الغربي دائرة المركز، ووجود خلافات بينها وبين عائلتها لسوء سلوكها وخروجها المتكرر وعودتها للمنزل في وقت متأخر، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين شقيقها و4 من أولاد عمها، وقاموا بخنقها حتى لقيت مصرعها، وفروا هاربين. 

وبإعداد قوة أمنية تم القبض عليهم وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المزيد عن: مطلقة ربة منزل حوادث البدرشين أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
4
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
2
x
03:00
0
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 11:10:02 PM