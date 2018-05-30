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لقاء مشترك بين 'الأعلى للإعلام' و'حماية المستهلك' لبحث الإعلانات المُضللة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:52 م
لقاء مشترك بين 'الأعلى للإعلام' و'حماية المستهلك' لبحث الإعلانات المُضللة
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

يعقد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا، الأسبوع المقبل، مع اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك لمناقشة التعاون بين المجلس والجهاز بشأن الإعلانات المُضللة‪.


ومن المُقرر أن يعلن المجلس تقريره الأول حول تجاوزات الدراما والبرامج التي عُرضت خلال النصف الأول من شهر رمضان، خلال الساعات القليلة المقبلة.


وكان صرح أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سابقًا، أن المجلس لم يرصد تجاوزات بإعلانات رمضان هذا العام، مؤكدًا أن الإعلانات ملتزمة بنسبة ٩٠%.

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