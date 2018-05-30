أنيسة حسونة: أنا منحازة للمرأة قلبًا وقالبًا

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، أن النساء أثبتوا أنهم يستحقوا المكانة التي وصلوا إليها بالبرلمان، مشيرة إلى أن العضوات لهم نشاط ودور كبير في حل المشاكل.





وكشفت حسونة خلال حوارها المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن السيدات في البرلمان تركيزهم ينصب حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، نافية أن يكون رأيها مغايرًا لزميلتها بالبرلمان حول المادة الخاصة بـ"الاسضافة".



