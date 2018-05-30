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أنيسة حسونة: أنا منحازة للمرأة قلبًا وقالبًا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:53 م
أنيسة حسونة: أنا منحازة للمرأة قلبًا وقالبًا
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جهاد جمال
 
قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، أن النساء أثبتوا أنهم يستحقوا المكانة التي وصلوا إليها بالبرلمان، مشيرة إلى أن العضوات لهم نشاط ودور كبير في حل المشاكل. 

وكشفت حسونة خلال حوارها المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن السيدات في البرلمان تركيزهم ينصب حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، نافية أن يكون رأيها مغايرًا لزميلتها بالبرلمان حول المادة الخاصة بـ"الاسضافة". 

وتابعت عضو مجلس النواب، أنها منحازة للمرأة قلبًا وقالبًا لكونها سيدة وأم وجدة، مستكملة ولكني أريد أن نصل لقانون يضمن أن يكون الطرفين لهم حق في أولادهم. 
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