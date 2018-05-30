بعد رشوة "التموين".. برلماني يطالب الوزير بالاستقالة: "مش عارف صابر على إيه"

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن تعيين المستشارين في وزارة التموين كان خارج الضوابط القانونية واللوائح، فمنهم من عين بالتجاوز للسن القانوني، وهذا مخالفة صارخة للقواعد القانونية.





وتابع "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن وزير التموين علي المصيلحي كان يصرف رواتب ومزايا للمستشارين خارج نطاق الضوابط المقررة، معقبًا: "الوزير كان بيعين ناس من حملته الانتخابية في البرلمان، والمتحدث الإعلامي المقبوض عليه الآن سبق وعمل مع الوزير من قبل".





وأضاف أن بعض المستشارين كانوا يحصلون على أجورهم من صناديق تابعة للوزارة، وهم ليس على قوة الوزارة، مشيرًا إلى أن المكافأت التي قام بصرفها وزير التموين لمستشارية تصل لمئات الآلاف، وتتخطى الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول اختيار وزير التموين على المصيلحي المسؤولين الفاسدين بوزارته.





وتابع: "وصول الفساد للمسؤولين الكبار المحيطين بوزير التموين، يعني أن الوزير لابد أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته، لأن المسؤولية السياسية لا يمكن الهروب منها".





وأشار إلى أن وزير التموين كان عليه أن يتقدم باستقالته بعد القبض على مسؤولين محاطين به بتهمة تلقي رشوة، معقبًا: " كان المفروض ميكونش موجود في الوزارة من امبارح، أنا مش عارف هو صابر على إيه".



