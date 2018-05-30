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أحمد موسى: الاتحاد الأوروبي لديه ازدواجية في معايير حقوق الإنسان

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:50 م
أحمد موسى: الاتحاد الأوروبي لديه ازدواجية في معايير حقوق الإنسان
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأوروبي لديه ازدواجية في معايير حقوق الإنسان، منتقدا المعاملة غير الإنسانية من السلطات الفرنسية للمهاجرين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن المهاجرون يتعرضون للمذلة والمهانة من قبل فرنسا، معلقا: " اللاجئين بترموا في الملاجىء والخيام".

وانتقد اهتمام الاتحاد الأوروبي بالطابور الخامس في مصر الذين يحرضون على الانقلابات، وعدم اهتمامهم باللاجئين.
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